Luisa Castro da esperanzas y dice no ser inalcanzable para los hombres

Luisa Castro , influenciadora y muy conocida por haber sido pareja de La Liendra , le respondió a un seguidor que le preguntó si era inalcanzable para un hombre.

Castro dijo sobre el tema que era una situación "algo complicada" para ella, pero descartó ser inalcanzable para los hombres.

"No para nada, solo que soy complicada, no sé ni como explicarlo. Ahorita quiero algo que es muy difícil, quiero que me traten como yo trato", dijo Castro vía historias de Instagram.

"Creo que todas la mujeres somos un poco complicadas cuando queremos tener una buena relación", escribió una de sus seguidoras, quien apoyó la explicación de Luisa.

Vea aquí el video de lo que dijo: