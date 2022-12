Luisa Fernanda W confesó la verdadera razón por la que no volvió a hablar de LEGARDA

Después de la muerte de Legarda, Luisa Fernanda W ha estado constantemente en boca de todos en redes sociales. Esto ha aumentado con el paso de los meses, ya que la joven no volvió a referirse a él en sus perfiles.

Ante esto, muchos seguidores le cuestionaron el hecho de no hacerlo.

Cansada de tanto comentario, rumor y crítica, la influenciadora explicó la verdadera razón por la que ya no habla de su expareja.

“Yo quiero dejar en claro que lo amo con todo mi corazón y siempre va a estar en mi corazón, sino que últimamente muchas cosas no me lo permiten, entonces prefiero evitar problemas, evitar rumores, pero yo todos los días lo recuerdo, lo amo, le oro a Dios, lo extraño, todo… Es que como no recordar a un ser tan maravilloso”, explicó.

Por la respuesta que dio muchos lo tomaron que en parte no volvió a tocar el tema por inconvenientes que ha tenido con los familiares del cantante fallecido.

