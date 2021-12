Luisa Fernanda W confesó que le gustan grandes

Luisa Fernanda W es una de las mujeres más influenciadoras que hay en Colombia y suele compartir todo tipo de contenido en su cuenta personal de Instagram .

Hace poco la empresaria contó por medio de sus historias en la red social que lleva 10 años con sus prótesis mamarias y por eso tomó la decisión de cambiarlas “me las voy a cambiar porque ya llevo más de 10 años con ellas. Entonces por salud tengo que hacerlo”.

Luisa Fernanda W además expresó que en sus pechos tiene 400 gramos en cada una y aseguró que en su operación, que será el próximo 9 de diciembre, se va a poner un tamaño un poco más grande “¿Que si me voy a poner más? Un poquito más. A mí me gustan los senos un poquito grandes. Me parecen divinos los cuerpos de las mujeres que tienen los senos naturales y se ven tan lindas y elegantes”.

Aunque la empresaria asegura que tiene mucha pereza de someterse a este cambio, lo tiene que hacer por su propia salud.