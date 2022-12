Luisa Fernanda W dijo que no descarta la posibilidad de abrir cuenta en OnlyFans

Luisa Fernanda W sorprendió a seguidores al confesar que no descarta la posibilidad de abrir cuenta en la plataforma Onlyfans donde se sube contenido exclusivo.

A través de Instagram, en un juego de preguntas y respuestas un seguidor le preguntó a Luisa que si ha pensado en crear una cuenta de OnlyFans.

A lo que la joven le respondió que "¿por qué no?" Ya que no descarta la posibilidad.

“Por qué no, por qué no … No descarto la posibilidad”, manifestó.

Posteriormente, le preguntó a su pareja y padre de su bebé, Pipe Bueno , qué pensaba al respecto.

“¿Me dejarías abrir una cuenta en Onlyfans, como pidiéndome permiso?”, dijo.

A lo que Pipe Bueno le respondió que sí, pero solo si la economía de ellos llega a estar por el suelo.

“Si estamos al punto de la quiebra, sí”, expresó.

Sin embargo, tal parece que la influenciadora ha tenido en mente abrir cuenta en dicha plataforma, pues hasta aclaró que en esta no se suben contenidos netamente eróticos y sexuales, sino que también algunas personas suben contenidos exclusivos.

“Yo creo que Onlyfans no solo es para lo que mucha gente cree. Tienen la página muy estigmatizada. Uno puede abrirlo para compartir contenido exclusivo con las personas que lo apoyan”, agregó.

Tras la publicación, internautas estuvieron de acuerdo con Pipe Bueno, pues aseguraron primero que la joven no tiene necesidad y segundo, que la mayoría de las mujeres que tienen cuenta en dicha plataforma han mostrado más de la cuenta e incluso han hecho cosas que solo se ven en páginas pornográficas.

Mientras que otros la defendieron, pues según dijeron ella puede hacer la diferencia mostrando un contenido totalmente diferente.

