Luisa Fernanda W fue está hospitalizada; Pipe Bueno no se le ha despegado un segundo

Luisa Fernanda W preocupó a más de un seguidor al contar hace poco que está hospitalizada. Por medio de un video en las historias de su cuenta personal en Instagram, la empresaria contó lo que está sucediendo con su salud.

"Esta semana tenía varios compromisos, mucho trabajo, pero ando por aquí vea hospitalizada. Así que bueno me toca estar tranquila, guardar reposo. Pues lo cuento para que de pronto si no respondo el WhatsApp no digan: ay esa irresponsable...", aseguró Luisa Fernanda.

Publicidad

Continuó contando: "Ya en este momento, de hecho, estoy siendo responsable conmigo misma y bajarle un poquito al trabajo, bajarle a todo en general".

Recordemos que la joven influencer está en la dulce espera de su segundo hijo llamado Domenic, junto a su novio Pipe Bueno, por ese motivo debe cuidarse bastante.

En un momento de la filmación giró un poco su celular y mostró a su pareja, el cantante de música popular, acostado en el sillón de la habitación dormido: "Ya hay un papá dormidito, haciéndome compañía...".

De esta manera Luisa Fernanda W tranquilizó a sus seguidores y conocidos respecto a su estado de salud, asegurando que se encuentra bien y debe mantener reposo.

Publicidad

Recordemos que hace poco se hizo tendencia un video de Pipe Bueno en el que subió a una seguidora a la tarima y le dio un beso.

Al respecto el artista aseguró que es algo que él hacía antes de estar en pareja con Luisa: "De repente como que el tiempo pasa y la gente lo empieza a sentir de otra manera, pero cuando yo comencé mi relación, si ustedes bien recuerdan, eso yo siempre lo había hecho en todos mis shows y Luisa me conoció así".

Publicidad

Luego fue el turno para que la empresaria hablara al respecto: "Yo a veces, con ese video en especial, prefiero reservarme la opinión. ¿Pipe dijo que no pasó nada en casa? No, es que qué va a pasar, pues ya que".

De esta manera parece ser que la influencer no se tomó muy bien el accionar de su pareja pero seguramente ya lo hablaron y aclararon la situación.

Te puede interesar:

Condón para sexo oral probado por Yaya 🔥 - La Kalle