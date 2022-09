Aida Merlano rompe el silencio tras conocer condena contra su hija Aida Victoria

Este martes 6 de septiembre la creadora de contenido Aida Victoria Merlano sorprendió a toda su comunidad de Instagram, la cual está compuesta por 3 millones y medio de seguidores, con la noticia de que fue condenada por la fuga de su madre.

A través de un video que compartió en las historias de dcha red social, la joven se dejó ver atacada en llanto, pues se conoció que podría pasar hasta 17 años en prisión, por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

Publicidad

“Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia de lo que la gente pueda pensar, que son cuatro años en donde no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que la Fiscalía está pidiendo es 17 años de prisión, sin acceso a casa por cárcel. En el fondo de mi corazón, creo en la justicia”, dijo Merlano.

Ante el hecho, y la conmovedora reacción de Aida Victoria, quien vale la pena señalar, se ha mostrado siempre ante el mundo como una mujer fuerte, con carácter, sus seguidores y algunas figuras pertenecientes a la esfera del entretenimiento, le han manifestado su apoyo.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en las últimas horas fue la reacción de la madre de la creadora de contenido, Aida Merlano, quien a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, le expresó su apoyo y manifestó que confía en que le devuelvan la libertad a su hija.

"Doctor @migueldelrioabg , en nombre de mi familia y el mío propio, devastados por este fallo tan injusto, le damos las gracias pro el apoyo incondicional brindado a mi hija @aidavitoriam , confiando en Dios y nuestra fe intacta, esperamos que usted y las altas cortes le devuelvan la inocencia a mi hija".

Publicidad

Posteriormente la mujer agregó: “No estás sola, hija de mi alma. Somos miles de personas unidas en oración, pidiendo por tu situación. Te amo con todo mi ser. Gracias a todos por su apoyo, ¡libertad para Aida!”.

Captura de pantalla: Instagram

Publicidad

Te puede interesar: