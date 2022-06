Luisa Fernanda W revela lo que haría si se entera que está esperando una niña

Luisa Fernanda W ha estado en los principales portales de noticias de farándula en los últimos días debido a su embarazo, ya que la joven comparte con sus seguidores cómo lo está llevando.

Hace poco, por medio de su cuenta personal en Instagram , en la que la siguen millones de personas en todo el mundo, la mujer contó lo qué haría si se entera que en su segundo embarazo estuviera esperando a una niña.

Publicidad

Luisa Fernanda W iba en un carro y aprovechó para charlar un rato con sus fans, y en un principio habló sobre su outfit: "Hoy me inspiré en el vestido de Marge Simpson que lo usó para todo y ella se sentía la más regia, hoy estoy así, estoy como en este personaje (...) a este look quise darle un toque más a mi estilo, el collar, los accesorios, las botas que las amo y este bolso (negro)".

Algunos segundos más adelante hablo de su embarazo: "Yo me empeliculo, si yo en este momento estoy embarazada de una niña, no sé qué va a ser de mí porque yo voy a muñequear demasiado, si yo muñequeo conmigo, me encantan todas esas cosas, jugué Barbies hasta los 19 años, imagínense yo con una niña. Bueno Dios tú sabrás que haces, lo que tú quieras".

Recordemos que el próximo martes 21 de junio la pareja se enterará de que sexo es el bebé que viene en camino.

Publicidad

Los familiares de ambos les están realizando una fiesta de revelación, momento que seguramente Luisa Fernanda W y Pipe Bueno compartirán con sus fans en las redes sociales.

Así mismo, Luisa ha dicho que ese día se va a poner la ropa del color que ella crea que será su bebé y se va a dejar llevar por su intuición de madre.