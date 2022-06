Luisa Fernanda W reveló cómo se enteró que estaba enamorada de Pipe Bueno

La creadora de contenido para redes sociales Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno, fueron en su momento una de las parejas más controvertidas de la esfera de la farándula y el espectáculo, pues los rumores de que entre los dos estaba pasando algo, surgieron pocos meses después de que el exnovio de Luisa, el cantante de reguetón Fabio Legarda , perdiera la vida inesperadamente en un tiroteo que se dio en medio de un asalto.

Dichos rumores iniciaron porque ambos fueron vistos compartiendo más tiempo de lo normal, teniendo en cuenta que cuando Luisa estaba con Legarda, no era amiga de Pipe Bueno. Ante el 'run run' que protagonizó los titulares de varios medios de comunicación en ese entonces, Luisa desmintió que existiera algo más que una amistad, entre ella y el intérprete de 'cupido falló'. No obstante, parece que a ella se le volteó la tortilla, pues de acuerdo a la historia que compartió con toda su comunidad de redes sociales, cuando menos lo pensó se dio cuenta que en su corazón habían nacido sentimientos que cruzaban la línea de la amistad con pipe.

Así lo reveló la influencer a través de un video que compartió en su cuenta de TikTok, el cual tituló "Cómo me di cuenta que estaba enamorada de mi pareja". Ahí, Luisa Fernanda dio cuenta que con Pipe se reían de los memes y las noticias que los involucraban, pues lo cierto es que no había nada más que una complicidad muy agradable. Sin embargo, la vida le tenía una sorpresa y es que el día que Pipe le dejó de escribir, ella se dio cuenta que Pipe le gustaba muchísimo más de lo que hubiese podido imaginar.

“En ese momento que no me habló me di cuenta que el man me encantaba. Y me puse a llorar mucho, porque yo me culpaba y decía ¿por qué me va a gustar este man?”.

Para completar, cuando Pipe volvió a escribirle, le empezó a dar explicaciones, como si fueran algo.

“Para autoprotegerme ya me había dicho a mí misma: cálmate, si el man te quiere dar una explicación, muy bien, pero tú no necesitas esa explicación. Si ya aceptaste que el man te gusta, vívelo, respira, tampoco le demuestres que te gusta, deja que fluya, no te estreses” acotó.

Y así sucesivamente las cosas entre los dos se fueron dando, a tal punto que decidieron hacerle caso omiso al 'qué dirán', y darle una oportunidad al amor, que hoy ha dado sus frutos. Entre ellos dos hijos; uno que está creciendo y otro que viene en camino.

@luisafernandaw Cómo me di cuenta que estaba enamorada de mi pareja. Parte 2

