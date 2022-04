Luisa Fernanda W sorprende a fans al decir que siente inseguridades con su cuerpo

Después de algunos días, la empresaria Luisa Fernanda W reapareció en las redes sociales y contó una situación no muy buena que está viviendo.

Por medio de su cuenta personal en Instagram , la novia del cantante de música popular, Pipe Bueno , explicó el motivo principal por el cual se a alejado un poco de las redes.

Por medio de las historias, la joven dijo: "Hay días en los que no me siento tan guapa y me digo a mi misma ‘tú estás espectacular’, por ejemplo estoy pasando por esta etapa donde me entran inseguridades y no está mal estar insegura de vez en cuando, es que el proceso de amor propio es tan duro, es una vaina que la gente cree que uno siempre tiene que ser el más seguro, pero no es así...".

De esta manera, Luisa Fernanda W explicó que últimamente no se siente satisfecha con su físico, motivo por el cual ha disminuido su confianza.

Así mismo, la empresaria de maquillaje contó que los comentarios destructores que le dejan a diario en sus redes sociales han contribuido a que no se sienta muy bien: "Muchas personas opinan del físico de uno, o de cómo uno se viste, o de cómo una lleva esto, que toxicidad, nadie sabe por el proceso que uno está pasando y la gente se cree con el derecho de hablar de tu físico, eso me parece horrible".

El video se viralizó rápidamente y muchos de sus seguidores más fieles le dejaron comentarios apoyándola y recordándole lo hermosa que es y lo privilegiada que es al tener una familia que la ama.