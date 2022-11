Luisa Fernanda W y Pipe Bueno muestran por primera vez el rostro de Domenic

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno viven uno de los momentos más bello de sus vidas, pues la familia se les creció hace poco con la llegada de su segundo hijo llamado Domenic.

La pareja siempre contó desde un principio que iba a mantener al tanto a sus seguidores en las redes sociales sobre el embarazo y el parto de la creadora de contenidos y así lo hicieron.

Por ese motivo, desde que nació el pequeño Domenic, tanto Luisa como el cantante de música popular han compartido por medio de sus redes varios videos y fotos del crecimiento del bebé y cómo se comporta Máximo con su hermanito.

Pero hace poco la pareja definitivamente derritió a los internautas luego de compartir en sus Instagram un tierno video en una sesión de fotos familiar en el que pro primera vez mostraron el angelical rostro de Domenic.

Allí se vio a la familia disfrutando del momento, pero el bebé se robó todas las miradas pues envuelto en una pequeña manta de color beige se le vio muy tranquilo en los brazos de sus papás.

Junto a la publicación, la creadora de contenidos no pudo evitar mostrar la emoción y lo plena que se siente en estos momentos de su vida y escribió: "Qué más puedo pedir… Gracias Dios 😍♥️".

Hasta el momento su posteo cuenta con más de 700 mi me gusta y miles de comentarios de amigos, colegas y seguidores, bastante felices por la familia de las celebridades.

"Que belleza! Y que delicia cuando están así de chiquitines 🥹 Dios los cuide ❤️", "Eres la reina de tu hogar 🏡 esos hombres te amarán cada día más ❤️‍🔥🫶🏼🤲🏻 felicidades! El señor los bendiga 👨‍👩‍👦‍👦", "Completos❤️🙌 no necesitan nada más! Dios los bendiga siempre", "Ay noooo Lu. Quiero llorar de la felicidad por ti. Que linda familia", "No no no noooo noooo qué belleza de bebé y los dos juntos es pa uno derretirse 😍❤️", y muchos más.

