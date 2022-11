Lyn May revela que desenterró a su esposo y dormía junto a él

La actriz y vedette mexicana Liliana Mendiola Mayanes, más conocida en el mundo del espectáculo como Lyn May, se ha mantenido muy vigente en los medios de comunicación gracias a que nunca ha parado de trabajar. Podríamos decir que ella es algo así como 'la mujer orquesta', pues a sus 69 años canta, baila, actúa y se las arregla siempre para estar presente en la mente de sus seguidores.

En sus años 'mozos' era considerada una de las actrices más guapas de su país, sin embargo actualmente, pese a que mucha gente la defiende y la halaga, en sus redes sociales también cuenta con varios detractores que la critican constantemente por la cantidad de procedimientos estéticos que se ha realizado en su rostro.

Sin embargo eso parece importarle muy poco, pues con cirugías o no Lyn May se ha dado el gusto de disfrutar de la vida a su manera. De hecho hace poco en una entrevista que le concedió a un reconocido periodista mexicano la mujer habló que durante toda su vida tuvo suerte con los hombres, aunque sólo se casó por la iglesia con uno, al cual le costó muchísimo soltar cuando falleció.

Tanto, que la mujer confesó que decidió desenterrarlo y dormir con él por un tiempo. Dicho suceso hizo que su madre discutiera varias veces con ella, pues no sabía cómo hacerle entender que lo que estaba haciendo no era bueno, pues de esa manera su esposo no lograría descansar.

"Era mi pareja, yo viví 25 años con él, y pues yo no lo quería dejar ir, lo quería", manifestó Lyn May quien finalmente terminó cediendo ante la situación.

