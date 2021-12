Mamá de Carolina Cruz defiende la relación de su hija y Lincoln Palomeque

Hace algún tiempo la relación de la presentadora de televisión Carolina Cruz y su esposo Lincoln Palomeque ha sido blanco de críticas debido a la información que se ha viralizado de una posible ruptura.

En los últimos días esos rumores quedaron atrás cuando se vio a la pareja junta en un video. Carolina Cruz y Lincoln viajaron a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con la familia de la empresaria, así quedó registrado en una filmación que realizó la familia de Carolina en el aeropuerto americano.

En ese momento los seguidores de la pareja se emocionaron mucho al saber que aún seguían juntos y en las redes sociales dejaron algunos comentarios como "Pues viven juntos no ven que el sube historias en en gym de la terraza de ella ", "La gente si juzga!!! El se aleja es para grabar", "Simplemente si no estuvieran juntos no viajan", "Ella lo explico. El ha estado en grabaciones intensas es normal que sea en otras ciudades y por eso están separados...".

Pero fue una foto de la familia reunida en navidad la que confirmó que siguen juntos y también desató miles de comentarios, entre esos los de la mamá de Carolina Cruz, Luz María Osorio, quien respondió a los comentarios de los internautas.

"No entendí, ¿De que hablas? ¿No viven juntos?. Es muy fácil decir lo que no es y lo que no se sabe, no entiendo porque dicen que les consta, yo soy la mamá de ella y me vengo a enterar que no viven juntos?...", fue el mensaje de Luz María Osorio.