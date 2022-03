Mamá de James Rodríguez paró corazones por ropa deportiva extremadamente ajustada

James Rodríguez suele ser muy activo en sus redes sociales y comparte diferentes fotos y videos de algunos momentos de su día a día, pasos que quiere seguir su mamá, María del Pilar Rubio, quien publicó hace poco en su cuenta de Instagram una foto de infarto.

En la imagen la podemos ver en lo que sería una habitación de su casa y al parecer terminó de hacer ejercicio, por lo que decidió tomarse una selfie usando un traje deportivo muy ajustado con el que presumió su escultural cuerpazo.

Junto a su foto que se robó todas las miradas y los aplausos de sus seguidores y los de su hijo, ella escribió un mensaje que dice: "Volví, ayer no podía con nada… hoy puedo con todo, no me rindo nunca".

María del Pilar Rubio suele ser muy activa en su cuenta de Instagram , en la que tiene m´as de 400 mil seguidores, donde comparte muchos contenidos con sus fans y además algunos momentos que vive con sus nietos e hijos.

Mamá de James Rodríguez /Instagram

El feed de la red social de la mamá del mediocampista colombiano, James Rodríguez, es muy familiar y una que otra vez comparte fotos sola en la que sus seguidores la llenan de halagos como: "Pilar. Deja de publicar fotos de hace 15 años como si fueran de ahora jajaja", "Bella!!!! Un abrazo enorme", "Que divina", "DEFINITIVAMENTE sos el resultado de tu disciplina 🚴🏻‍♀️ estas divina Pili", y muchos más.