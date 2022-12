Manuela Gómez confesó a qué famosa modelo le gustaría hacerle la vuelta

Manuela Gómez y Yina Calderón han estado en el ojo del huracán desde que protagonizaron una fuerte pelea en Medellín. SIn embargo, ahora comparten lives juntas y, al parecer, están limando asperezas.

En el último live que hicieron, Yina Calderón aprovechó para preguntarle sobre su doloroso pasado, pero también sobre su intimidad y la obligó a revelar sus secretos más íntimos.

Yina Calderón le preguntó Manuela Gómez con cuál famoso o famosa de la farándula colombiana le gustaría tener un encuentro sexual y, aunque dudó en responder, se decidió a dar dos nombres.

Confesó que siempre ha sentido atracción por el actor Rafael Novoa desde que era una niña y en cuando a las mujeres mencionó el nombre de su excompañera de reality Angélica Jaramillo.

No obstante, Manuela aclaró que no es lesbiana ni bisexual y que en este momento de su vida "no se le pasa por la cabeza estar con una mujer".

