Manuela Gómez, inconforme con su enorme trasero, se operará para reducirlo

Dice un famoso dicho que 'Dios le da pan al que no tiene dientes' y, al parecer, este es el caso de Manuela Gómez; pues, mientras muchas mujeres desean con todas sus fuerzas tener unas 'bubbis' y un trasero grande, Manuela no dice que no está conforme con lo que le tocó ella y por esta razón esta dispuesta a operarse todo con tal de quedar contenta.

Es por eso que a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la mujer le compartió a todos sus seguidores la lista de intervenciones quirúrgicas a las que se enfrentará.

Publicidad

"Me voy a operar todo, me voy a hacer de todo" - dijo entre risas, luego de iniciar el video contándole a todos que su nalga no le gusta porque le parece demasiado grande, por lo tanto se realizará una reducción de glúteos. A la lista también agregó una reducción de senos, pues al parecer con el tamaño de estos, tampoco está conforme.

Publicidad

Respecto a la reducción de cola, Manuela señaló que su médico le dijo que hay que tener mucho cuidado, pues al quitar lo que ya hay, corre con el riesgo de que se le pueda caer y en ese caso, puede resultar peor el remedio que la enfermedad. La mujer también dio a entender que aunque la gente le diga que no se opere más, que no necesita nada, ella esta dispuesta a hacerse de todo.

Publicidad

Y para cerrar el video con un poco de humor, la mujer dijo que se operaría hasta la uña enterrada que tiene.