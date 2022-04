Manuela Gómez se puso existencialista y envió emotivo mensaje a sus seguidores

La influencer paisa Manuela Gómez enfrentó un momento de existencialismo que la llevó a pensar y a reflexionar sobre un aspecto de su vida, que quiso compartir con su comunidad en Instagram la cual está compuesta por dos millones de personas que siguen paso a paso cada una de las actividades que la mujer suele compartir.

En el video la mujer empieza diciendo: “Estoy en un momento de mi vida que paso por muchas confusiones. Gracias a Dios, logré pasar por una muy buena estabilidad. Entonces, uno es: ‘Tengo que ahorrar para la vejez, no me puedo gastar la plata porque cuando esté viejita quién me va a cuidar’ y también quién me asegura que sí llegue a vieja, que en un año no me muera”.

Publicidad



Luego de presentar los cuestionamientos que constantemente se hace, manuela prosiguió su discurso diciendo: “Por eso, hago todo simultáneamente. Yo invierto, yo ahorro, yo gasto, me doy mis ‘gusticos’ y cuando llegue a vieja no me vaya a arrepentir de que sea una viejita millonaria, pero no disfruté mi vida por estar ahorrando todo, entonces yo hago todo de a poquitos”.

Por lo tanto, la paisa terminó su intervención aconsejando a sus seguidores al respecto, invitándolos a vivir y disfrutar de la vida al máximo.

Publicidad

“Piensen en grande, ahorren, inviertan, pero nunca dejen de vivir la vida porque en cualquier momento se acaba, la pandemia nos dejó una gran lección de vida, hoy estamos, mañana no sabemos”.

Publicidad



El video logró enganchar a muchos de los seguidores de Manuela, quienes aprovecharon para agradecerle por compartir ese tipo de contenido.

"Muchas gracias por tus palabras super consejo que tomaré muy en cuenta. Siempre me ha pasado lo mismo que a ti.Dios te bendiga"