"Me acomplejo y uso filtros": Carolina Cruz revela lo que menos le gusta de su rostro

Una de las mujeres más emprendedoras y activas en las redes sociales es la presentadora del programa matutino 'Día a Día' de Caracol Televisión , Carolina Cruz , a quien siempre le gusta compartir videos y fotos de lo que le sucede a diario con sus hijos Matías y Salvador o en su trabajo.

Hace poco, por medio de su cuenta personal en Instagram , en la que cuenta con más de siete millones de seguidores en todo el mundo, la modelo sorprendió a más de un seguidor al confesar que es lo que menos le gusta de su rostro.

Publicidad

Con una foto que realizó para una portada de una revista, la mujer hizo una comparación y contó que una de ellas no tenía filtros y la otra muy pocos retoques. Allí aprovechó para contar que la razón para usar los filtros de las redes sociales son algunas manchas que tiene en su rostro y que poco le gustan.

Junto a su posteo Carolina Cruz escribió: "Cuando me fui a vivir a Miami me empezaron a salir manchas en la cara y creo que es por lo único que me acomplejo y uso filtros para disimularlas. Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño..."

Así mismo, la modelo aseguró que se ha realizado todo tipo de tratamientos, y aunque las manchas si se desvanecen un poco, no se van de su rostro.

"En la foto izquierda no hay ni medio retoque pero sí luz... La foto de la derecha tiene un retoque mínimo y por eso quería mostrarles".