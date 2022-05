'La Jesuu' dejó descrestados a sus seguidores bailando 'Provenza' de Karol G

La creadora de contenido caleña Valentina Ruiz, más conocida en la esfera digital como 'La Jesuu', la está sacando del estadio con su emprendimiento de pelucas el cual lleva plasmado en su esencia un mensaje de resiliencia y amor propio, pues ella lo creó con el fin de potenciar la belleza de aquellas mujeres que en algún momento se han sentido inseguras con ellas mismas por temas de salud relacionados con el cabello, como por ejemplo la alopecia; enfermedad que por cierto padece la influencer.

Por lo tanto, 'La Jesuu' no pierde oportunidad para mostrar sus productos, portándolos con orgullo; esta vez lo hizo a través de un video en el que aparece bailando de una manera muy sensual, la canción 'Provenza' de la cantante paisa Karol G, en un diminuto traje de baño de dos piezas color negro, no obstante vale la pena señalar que en esta ocasión el protagonismo no se lo llevaron las pelucas sino el 'cuerpón' de la caleña.

Aunque si bien muchos destacaron que su peluca color rojo se le veía muy bien, lo cierto es que a la publicación le abundaron comentarios que halagaban la figura de la influencer, que además de realizar contenido de humor, en diferentes ocasiones le ha enviado a todas las mujeres de su comunidad compuesta por tres millones de seguidores, mensajes contundentes de aceptación y amor propio.

“Muy bello cuerpo el de esta morena, la amo”, “increíble como se ve de linda”, “como hace para tener ese cuerpo”, “eres mi fan número uno”, “el empoderamiento que manejas todas deberían aprenderlo”, “brilla alto”, “que bonita se te ve esa peluca, el color esta divino” le escribieron en el video de TikTok que ya supera los quince mil likes.

