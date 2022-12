"Me encantó tu look virginal", César Escola, embelesado con Thalía de Yo Me Llamo

La imitadora de Thalía en Yo Me Llamo salió una vez más al escenario para enamorar a los colombianos. Su belleza indiscutible y sensualidad se robó las miradas de Jessi Uribe y César Escola.

Sin embargo, Amparo Grisales le hizo muchas críticas en torno a los sensuales movimientos de la artista original que, según señala, la imitadora no ha incorporado a sus shows. También recalcó que "se aburrió con la interpretación".

Publicidad

No obstante, César Escola fue el más feliz con la presentación de la concursante, halagó su look y su voz.

"Me encantó el look virginal, el vestido celeste, me encantan los rizos, me encanta todo lo que hiciste con las manos", señaló Escola.

Asimismo, Jessi uribe defendió a la participante y dijo que le parecía "más aburrido el video original que lo que había hecho la joven en el escenario".

La imitadora de Thalía sigue en competencia.

Publicidad