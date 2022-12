"Me la comería, está bella": Niurka Marcos sobre Maribel Guardia

La cantante y actriz Niurka Marcos dijo en una entrevista para un medio mexicano que no se considera lesbiana, pero si ama a las personas.

"Voy mucho más allá que simplemente a la vestidura, llego al alma y a la mente", recalcó.

Publicidad

También manifestó que no se le ha presentado una experiencia lésbica, pero si la han enamorado muchas mujeres que desean que ella las enamore como un hombre.

Publicidad

"De muchas y no solamente lesbis féminas, sino machitas. Yo sería el alfa, pero no la nena", indicó.

Lo que más llamó la atención es que

recalcó que las mujeres que más le gustan son Angelina Jolie por su inteligencia y la costarricense Maribel Guardia.

Te puede interesar: Maribel Guardia tiene unas piernotas envidiables a los 60 años

Publicidad

"Me comería a Yolanda Andrade porque ya la he probado...Me comería a Maribel Guardia más madurita. Está bella, mayor que yo 10 años", dijo Niurka.

Finalmente, dijo que será una "vieja promíscua".

Publicidad