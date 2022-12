“Me maltratan las nalgas”: Jery Sandoval movió su cola sin ropa interior

Vuelve y juega, Jery Sandoval encendió las redes con un candente video que publicó en su Instagram.

La hermosa actriz compartió un videoclip moviendo sus nalgas sensualmente y como era de esperarse causó sensación en redes.

Mediante algunas stories en Instagram, la barranquillera se pasó de buena moviendo su cola sin ropa interior mientras mezclaba música.

Jery Sandoval movió sus nalgas sin ropa interior pic.twitter.com/DhjTC9zYwU — Qué tal esto (@CorreDile) October 13, 2020

Un seguidor de Instagram sorpresivamente le preguntó “¿No traes ropa interior?” y ella respondió: “No, no me gustan, me maltratan las nalgas”.

Este comentario emocionó a sus seguidores y más de uno no pudo ocultar su encanto.

