"Me paré re fuerte": Epa Colombia confesó que se 'agarró' con mujer que la llamó 'boleta'

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , le contó a sus seguidores que fue protagonista de una pelea luego de que una mujer la llamara 'boleta'; hasta rompió vidrios, confesó.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria de keratinas aceptó que se pasó de 'copitas' y "perdió la cabeza".

"Ayer me emborraché, como cuando uno se emborracha, me emborraché, perdí la cabeza, no sé que fue lo que hice, por allá fui y rompí unos vidrios y traté mal a una vieja", relató la joven.

Aunque no confirmó si el cruce de palabras pasó a los golpes, Epa Colombia aseguró que "se había parado re duro".

"Me dijo boleta, y yo le dije 'su madre', y le dije '¡entonces qué mi papá'!, y nos paramos re duro, amiga. De momento no me grabaron, pero me paré re fuerte cucho. Usted sabe cómo es todo", concluyó.

Varios usuarios dejaron comentarios a la empresaria riéndose de la situación, mientras que otros no creen que sea cierto, pues siendo una persona pública debieron haberla gravado. Otros aseguran que quizá fue de imprevisto, pero que no sería de extrañar ese tipo de comportamientos en la empresaria.

Epa Colombia aprovechó el momento de confesión para contar que estará regalando intervenciones quirúrgicas a varias de sus seguidoras; aclaró que será con su cirujano de confianza.

"Ustedes verán si quieren lipo o senos", dijo, aclarando que quien gane deberá correr con los gastos de masajes y exámenes requeridos.