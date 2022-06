“Me rompí en pedazos”, Shakira y la canción que daría pistas de infidelidad de Piqué

Son muchas las especulaciones que surgen tras la supuesta ruptura amorosa entre la cantante barranquillera Shakira y el futbolista Gerard Piqué , a causa de una supuesta infidelidad por parte del español .

Pues tras un día de haber reventado el escándalo que involucra a los famosos, varios fanáticos de la cantante y seguidores del futbolista se han dedicado a observar en detalle cada detalle de la pareja, incluso, hasta las letras de las últimas canciones que ha sacado la colombiana.

El más reciente lanzamiento de Shakira se titula ‘Te felicito’ y se compone por unas letras en que se hablaría del desamor, razón por la que cientos de usuarios en redes sociales ya lo relacionan como “dedicatoria a Piqué”.

Es tanto el interés que ha desatado la supuesta separación de la pareja que cientos de internautas hasta se dieron a la tarea de analizar una a una las estrofas que canta la barranquillera y, determinaron, que sería dedicada a su pareja y que, incluso, la hizo cuando ya había descubierto la infidelidad.

“Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso”, son las primeras estrofas de la canción ‘Te felicito’ y que ha llevado a inferir que la cantante habría “querido expresar en su última producción el dolor y decepción que sentía por la traición de su pareja”.

“No me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”, continúa la letra de la canción de la que se asegura que está inspirada en el desamor.

Cabe aclarar que hasta el momento ni Shakira ni Piqué se han pronunciado sobre su relación sentimental de la que medios como Cuore aseguran que una rubia de 20 años sería la presunta “amiga” con que la cantante descubrió al futbolista en una escena comprometedora.

Tampoco se ha confirmado si efectivamente la canción ‘Te felicito’ fue dedicada a Piqué o si tenía que ver con sentimientos personales de Shakira.