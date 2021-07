Melina Ramírez le dio besitos a su hijo en la boca y en redes la bombardearon a críticas

La hermosa presentadora, empresaria y modelo colombiana Melina Ramírez está disfrutando al cien por ciento su labor como mamá del pequeño Salvador que tiene poco más de dos años.

Recientemente, subió una serie de tiernas fotografías de un día de campo que pasó junto al pequeño, pero hubo una en especial que llamó la atención de los seguidores. Pues en la imagen aparece Melina dando un dulce beso en la boca de su bebé.

"A que sí adivinan quien me quita el sombrero siempre 😂 Deslicen para ver más fotos 😍 Te extrañooo mi amor, no saben lo feliz que fui este día, porque además se dejó tomar muchas foticos y todas las voy a subir 😅😍. Me encanta tomarle fotos a mi príncipe. Soy una mamá perdidamente enamorada", escribió Melina en la publicación.

Muchas mujeres comenzaron a criticarla argumentando que "la boca de los adultos tiene bacterias y que no es recomendable hacerlo". Otros sin embargo, fueron más allá indicando que "no es bien visto".

No obstante, otros piensan que son besos de madre e hijo, llenos de inocencia y amor puro. Además, resaltaron que Melina quiera compartir con su hijo y enseñarlo a contemplar la naturaleza.

"Demasiado hermosos los dos", "Ese 'Melinito' si es hermoso!", "

Eres demasiado linda y tu bebé está divino", "Melina... Salvador es hermoso... Dios lo cuide muchísimo... 😍", le dijeron algunos fans en los comentarios.