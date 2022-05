Melissa Martínez enojada con aerolínea; acompañaría a Ana Karina Soto en funeral y no pudo viajar

La mañana del pasado jueves cinco de mayo, se dio a conocer a triste noticia de la muerte de la mamá de la presentadora de noticias Ana Karina Soto.

La señora Juana de Dios Arévalo de Soto sufrió un accidente casero y recibió un fuerte golpe en su cabeza, lo que le produjo una fisura en el cerebro y un derrame interno, motivo por el cual fue operada de urgencia, pero pasados algunos días la mujer no resistió y murió.

Por medio de las redes sociales varios famosos le han dejado mensajes de esperanza y fortaleza tanto a Ana Karina Soto como a su familia, y una de ellas fue su compañera Melissa Martínez , quien en un mensaje de Instagram le escribió: "Una hija ejemplar… Que Dios la tenga en su gloria. Contigo amiga en este momento @karylamas".

Para nadie es un secreto que ellas dos son muy unidas y por ese motivo Melissa quiso viajar hasta Cúcuta para acompañar a Ana Karina en el funeral de su mamá, sin embargo, un problema con una aerolínea no se lo permitió.

En su Instagram, la mujer mostró su enojo y dijo: "Definitivamente, no hay nada más ineficiente que el ‘call center’ de una empresa de aviación. Voy a hacer resumen: Voy mañana, a acompañar a mi amiga Ana Karina, en la mañana, a darle su abrazo en este momento. Luego, tenía un vuelo para irme a Barranquilla, entonces les pido que me cambien ese vuelo, porque voy a ir a Cúcuta y a regresarme el mismo día. El tiquete me costó 280.000 (pesos) y me lo cambian por 350.000. ¿Ahhh? Y en la página hay uno de 290.000. O sea, de verdad, no pueden ser tan hijuemadres…".

Melissa Martínez no dijo específicamente á fue la aerolínea, pero sin lugar a dudas es un tema que le ocurre a diario a miles de personas.