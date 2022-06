El cantante de música regional mexicana Christian Nodal ha sido el protagonista de un sin número de titulares, de diferentes medios de comunicación, en los últimos meses. Primero por su inesperada ruptura amorosa con la cantante Belinda, luego por su pelea a través de redes sociales con el cantante colombiano J Balvin, y después por dejarse ver muy 'acarameladito' con la cantante argentina Cazzu, con quien se rumora tiene actualmente una relación, pues ambos se han hecho compañía en sus últimos shows.

Sin embargo, vale la pena destacar que ni él, ni ella han salido a hablar al respecto pues quizá aplican la frase que durante una entrevista usó 'el divo de américa' en una ocasión: "Lo que se ve, no se pregunta".

No obstante, esta vez no vamos a hablar de los enredos amorosos de Nodal, sino de una etapa difícil de su vida, de la cual poco conocíamos, y que él reveló a través de una entrevista que le concedió a la reconocida revista musical 'Rolling Stones'.

Se trata de un episodio, en el que Christian intentó quitarse la vida, queriendo saltar desde un segundo piso. Sin embargo, su abuela llegó como un ángel en ese momento y logró evitar que sucediera una tragedia.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó, me gritó ¡Christian, chamaco pendejo!”, contó el artista que hace poco estuvo de concierto en nuestro país, exactamente en la ciudad de Montería, donde se refirió a su pleito con Balvin.