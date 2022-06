Sebastián Villa rompe el silencio y da su versión sobre la noche en la que su ex lo acusa de abuso

Sebastián Villa, una de las máximas figuras del plantel de Boca Juniors, se presentó en la mañana de este jueves 30 de junio a indagatoria tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual y tentativa de homicidio; el jugador no aceptó cargos y dio su versión de la noche en la que según la mujer sucedieron los hechos.

Las declaraciones del colombiano llenaron las portadas de los medios en Argentina, que no se han perdido ni un solo detalle de la polémica.

"Negó los cargos que pesan en su contra", indicaron de entrada en 'TyC Sports',

"La indagatoria comenzó a las 11 de la mañana y duró cerca de una hora y media. Fue ante la fiscal Vanesa González en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, ubicada en la calle Güemes 425, en la localidad de Monte Grande, en el sur del conurbano bonaerense", agregó el medio argentino.

Según se conoció, el jugador xeneize reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante, pero aseguró que las mismas fueron totalmente consensuadas y que en ningún momento la forzó.

Además, habría relatado que no había tenido ningún tipo de conflicto con la mujer denunciante, pero que la mujer se enojó cuando él salió de la habitación en la que estaban y volvió a ingresar con otra joven.

"Por su parte, la defensa pidió una nueva pericia psiquiátrica para el delantero de Boca", resaltaron.

Tras su declaración, el antioqueño se retiró sobre las 2 de la tarde del recinto donde dio su versión. El jugador seguirá vinculado a la investigación.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que el colombiano está en el 'ojo de huracán' por situaciones similares. Daniela Cortés, su expareja, lo acusó de violencia de género en 2020.

La nueva denuncia pone en vilo nuevamente la próspera carrera del futbolista. La joven alega abuso sexual e intento de homicidio y dice tener supuestos chats con el jugador luego del hecho; él le pide que no le dañe la carrera, pues su familia depende de él.

“Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro, mi vida. Que tú sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, escribió el futbolista.

Y agregó: “Tú sabes que es mi carrera, mi reina. De mi depende mi familia, mi mamá, todos. Veámonos”.

Al aparecer, todo habría ocurrido al interior de una casa en la que estaba Villa junto a varios compañeros del Boca Juniors haciendo un asado; él la invitó. La mujer sostuvo que el colombiano bebió alcohol en exceso y abusó de ella sexualmente.

"El denunciado me empezó a hablar mal y a maltratar. Tras insultarme, y al verlo en ese estado violento, le advierto que de seguir con dicha actitud me iba a retirar e irme. Frente a dicho planteo, me manifestó que se iba a portar bien y luego por unos minutos se calma y me propone de ir a dormir. Así las cosas, estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'”, dice una parte de la denuncia de la mujer.

“Me abuso, en principio de frente (estando boca arriba), y termino poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire, a esto se le sumo su cuerpo arriba mío y su mano en la boca, lo cual se agravó cuando me dio vuelta y me apretaba la cabeza contra la cama. Es importante señalar que me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso", agrega la mujer en otra parte de la denuncia.