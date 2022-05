¿Vuelve y juega?: Mujer denuncia a Sebastián Villa por abuso e intento de homicidio

A un día del encuentro entre Racing Club y Boca Juniors , los dos máximos candidatos a ganar la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, se destapa una grave denuncia contra el volante xeneize; Sebastián Villa nuevamente es acusado de violencia de género.

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que el colombiano está en el 'ojo de huracán' por situaciones similares. Daniela Cortés, su expareja, lo acusó de violencia de género en 2020.

La nueva denuncia, por el momento, de una mujer de la que se desconoce su identidad, pone en vilo nuevamente la próspera carrera del futbolista. La denunciante alega abuso sexual e intento de homicidio.

"La presunta víctima radicó la denuncia en los tribunales de Lomas de Zamora por un episodio que habría ocurrido el 26 de junio de 2021, en una casa de un barrio cerrado de Ezeiza, cercano al domicilio del futbolista, para ser parte de un asado en donde se encontraban varios compañeros del plantel de Boca Juniors", informó el medio La Nación, de Argentina.

"Pensé que pretendía matarme", dijo la denunciante en su presentación, según informó el anterior medio citado.

Al aparecer, todo habría ocurrido al interior de una casa en la que estaba Villa junto a varios compañeros del Boca Juniors haciendo un asado; él la invitó. La mujer sostuvo que el colombiano bebió alcohol en exceso y abusó de ella sexualmente.

"El denunciado me empezó a hablar mal y a maltratar. Tras insultarme, y al verlo en ese estado violento, le advierto que de seguir con dicha actitud me iba a retirar e irme. Frente a dicho planteo, me manifestó que se iba a portar bien y luego por unos minutos se calma y me propone de ir a dormir. Así las cosas, estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿te gustaron mis compañeros?'”, dice una parte de la denuncia de la mujer.

“Me abuso, en principio de frente (estando boca arriba), y termino poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire, a esto se le sumo su cuerpo arriba mío y su mano en la boca, lo cual se agravó cuando me dio vuelta y me apretaba la cabeza contra la cama. Es importante señalar que me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso", agrega la mujer en otra parte de la denuncia.

“Esto se enmarca en un intento de homicidio”, aseguró el abogado Roberto Castillo al canal 'TyC Sports'.

Y agregó: “Es una chica que llegó por haber sufrido abuso sexual, lesiones (que a mi criterio son graves) y una conducta que entendemos que podría encuadrarse como una tentativa de homicidio producto de ahogarla con el objeto de ultrajarla sexualmente. Es una chica que tuvo mucho miedo este año”.

El profesional además explicó que: “Hay sobradas pruebas para llegar incluso a una condena: es un delito de una gravedad extrema que tiene que ser reparado con la víctima”.

Vale la pena mencionar que Sebastián Villa aún no se ha pronunciado frente a las graves acusaciones y por el momento, solo se conoce que se prepara para la disputa entre Racing Club y Boca Juniors por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

👉🏾Aquí la denuncia contra Sebastian Villa, delantero de #Boca.



📌La misma consta de 11 fojas https://t.co/tKVs0Ulitj pic.twitter.com/iuMASx70jA — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) May 13, 2022