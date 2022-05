Famosa presentadora con cáncer terminal deja desgarradora despedida en redes

Por medio de las redes sociales varios personajes famosos intentan tener una relación más cercana con sus fans, por ese motivo cuentan historias de su vida y capaz algunos momentos no tan buenos que estén viviendo, como una famosa periodista que se despidió de sus seguidores tras informar que su lucha contra el cáncer la estaba perdiendo.

La periodista británica, Deborah James, fue diagnosticada con la enfermedad en el año 2016 y a sus 35 años está casada y tiene dos hijos.

Desde que le informaron que tenía cáncer de intestino, la mujer decidió contar su historia en las redes.

Ahora, seis años después, la mujer optó por despedirse de sus fans, quienes han estado enterados desde un principio de su enfermedad y la han acompañado en sus momentos más difíciles.

Por medio de su cuenta personal en Instagram , en la que la siguen más de 500 mil personas, la mujer escribió una carta demasiado conmovedora informando que la lucha contra el cáncer la estaba perdiendo.

Una parte del mensaje dice: "El mensaje que nunca quise escribir. Lo hemos intentado todo, pero mi cuerpo simplemente no está jugando a la pelota. Mi cuidado activo se detuvo y ahora me trasladaron a cuidados paliativos en el hogar, con mi increíble familia a mi alrededor y el enfoque es asegurarme de que no tenga dolor y pasar tiempo con ellos".

"Nadie sabe cuánto tiempo me queda, pero no puedo caminar, duermo la mayor parte del día y la mayoría de las cosas que doy por sentado son sueños imposibles. Sé que no hemos dejado piedra sin remover. Pero incluso con todos los medicamentos innovadores contra el cáncer en el mundo o algún nuevo avance mágico, mi cuerpo simplemente no puede seguir", escribió la periodista.

Continuó diciendo: "En más de 5 años de escribir sobre cómo pensé que sería mi última Navidad, cómo no vería mi 40 cumpleaños ni vería a mis hijos ir a la escuela secundaria, nunca imaginé escribir uno en el que realmente me despediría".

De esta manera Deborah James se despidió, ya que no sabe cuándo será su último día, por el momento está acompañada en su casa de sus familiares y amigos.