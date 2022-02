"Mi novia se va a atacar": Epa Colombia entrará al quirófano; estos son los retoques que se hará

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia reveló a través de sus historias de Instagram que en la tarde de este martes entrará nuevamente al quirófano, pese a que anteriormente había asegurado que no lo volvería a hacer.

Aunque la empresaria de keratinas se burló de Yina Calderón porque, según ella, "quedó deforme"; ahora Yina Calderón le devolvió el 'vainazo', pues Epa dijo en su momento que no se haría más 'retoques'.

“Mi novia se va a atacar”, le dijo a Koral Costa en sus historias; revelación llamó la atención de los usuarios, pues estaría confirmado que ya está en una nueva relación amorosa.

“Hoy a las seis de la tarde entramos al quirófano. (...) Borde mandibular, rinomodelación, bótox, hilos tensores, mentoplastia y ya, vamos con toda”, afirmó Barrera.

Por su parte Yina Calderón no tardó en pronunciarse y se sacó el clavo.

“No escupan para arriba porque en la cara les puede caer, (...) si ve, la gente de doble moral, falsos. Por eso es mejor ser lo que es. No tratar de caerle bien a toda la gente”, expresó.

Por su parte, usuarios en redes han dado su opinión, pues aunque para unos Epa Colombia no necesita retoques, otros la critican por haberse burlado de Yina Calderón y ahora confirmar sus cirugías.

“Ella había dicho que no se volvía a operar y vea", "y criticando a Yina Calderón", "ella no necesita más cirugías", “esa vieja así está muy bonita, que falta de amor propio tan grande jamás estará conforme”,“¿y hace días no salió diciendo que no se iba a hacer más procedimientos quirúrgicos?”, fueron algunas de los comentarios de la publicación.

