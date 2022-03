Mia Khalifa subió la temperatura en el desierto con microscópico traje de baño

Mia Khalifa es una de las mujeres más deseadas en todo el mundo, ya que se ha hecho famosa por ser una actriz de películas para adultos muy aclamada.

Por medio de sus redes sociales , la modelo comparte todo tipo de contenidos que dejan emocionados a sus seguidores. Fotos y videos en los que se le ve muy ligera de ropa dejando poco a la imaginación.

Eso fue lo que sucedió hace poco, cuando la actriz de contenidos para adultos publicó en su cuenta personal de Instagram , en la que tiene más de 27 millones de seguidores, una serie de fotos en las que está usando un vestido de baño chiquito de color beige.

De esta manera, Mia Khalifa dejó ver sus curvas en todo su esplendor y ratifica una vez más que es la reina del contenido para adultos.

Junto a su posteo ella escribió una frase en inglés, que traducida al español sería: "Hacía 40 ° y me gritaron por tomar estas fotos, esto es lo más parecido a la naturaleza que jamás tendré 😌".

Hasta el momento su posteo tiene más de 2 millones de me gusta y miles de comentarios de todo tipo: "No quiero que pienses que esto es crítica, pero ten más cuidado con lo que subes, estamos en plena pandemia con un virus que afecta los pulmones y tú casi me dejas sin respiración con tu belleza", "absolutamente preciosa", "Sintiendo la verdadera presión 🔥 😂", y muchos más.