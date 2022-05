Mike Bahía reveló graciosa anécdota de los días previos al nacimiento de su hijo Kai

El nacimiento de 'Kai' el bebé de la bellísima cantante caleña Greeicy Rendón y Mike Bahía ha logrado despertar muchísima curiosidad en los seguidores de la pareja, quienes no quieren perderse ni el más mínimo detalle de la llegada al mundo del nuevo integrante de la familia 'Egred Rendón'.

Aunque sólo hasta hace algunos días Greeicy volvió a aparecer en sus redes sociales, y nos sorprendió a todos con unos videos publicados en sus historias, de las tiernas manitos y piecitos del pequeño, su pareja el cantante de música urbana Mike Bahía, fue quien luego de guardar silencio frente al tema por un buen tiempo, reveló detalles del proceso de parto de su pareja.

Cuando todo parecía indicar que Kai ya iba a nacer, la pequeña criatura se negaba a abandonar la panza de su mamá. Fue por eso que cuando Greeicy ya estaba casi segura de que su bebé llegaría, decidió ingerir un aceite, para ayudar a inducir su parto.

Aunque Mike no contó detalles de dicho producto, si reveló que como muestra de solidaridad le dijo a Greeicy que el también tomaría de dicho aceite, que en vez de ayudarles con el objetivo, los mandó directamente al baño pues su efecto terminó siendo laxante.

“Ella empezó como que, ‘no, me voy a tomar una cosa, un aceite’... Y yo le dije: yo me lo tomo con vos”, comenzó explicando el cantante. “Oiga, qué cosa tan brava... Me cogió al mismo tiempo que le cogió a ella”, dijo Mike entre risas en medio de una corta entrevista que le realizó una periodista de un reconocido programa de chismes nacional.

Cabe resaltar que el día que el gracioso suceso pasó, Kai tampoco se decidió a nacer. Bien dice un famoso refrán que "las cosas bellas de la vida toman tiempo".