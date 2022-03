Miley Cyrus presentó afectación de salud en pleno show en Bogotá; tuvo que vomitar en su camerino

Desde que la cantante estadounidense Miley Cyrus anunció que en su gira iba a incluir a Colombia, fueron muchos los fanáticos que no dudaron en comprar sus entradas para disfrutar de un show único, en el que la puesta en escena, el vestuario de Miley y su energía, cautivaron a sus fanáticos quienes esperaban por cantar cada una de sus canciones.

La cantante de 'We can't stop', llegó al país el pasado domingo y por medio de su cuenta personal en Instagram , compartió un video en el que se ve el gran recibimiento que le dieron sus fans en la capital. Después de descansar unas horas, la artista se alistó para su gran show la noche del lunes 21 de marzo en el Movistar Arena.

Antes de subir a tarima, Miley Cyrus aprovechó para compartir con algunos de sus seguidores en el backstage, momento en el que halagó a sus fans por las prendas coloridas que usaron para ir a verla.

📽️ | Miley Cyrus conociendo fans en el Movistar Arena de Colombia! pic.twitter.com/1HgZXbZMCC — Miley Cyrus Venezuela ⚓ (@MileyCyrusVEN) March 22, 2022

Luego la cantante subió al escenario y se presentó ante miles de personas que esperaban ansiosas su concierto, en el que por casi dos horas charló con el público, bailó y se rio, sin embargo; uno de los momentos que más llamó la atención, fue cuando fue sincera con sus fans y les dijo que se sentía un poco mal, por lo que tenía que ir a vomitar a su camerino.

Este momento quedó registrado por un fanático de la artista, quien lo publicó en su cuenta de tiktok y ya se viralizó.

Allí se escucha decir a Miley Cyrus: "Seré honesta, no me estoy sintiendo bien en este momento... Pero me quedaré aquí hasta que pueda porque sé cuanto han esperado por este show".

La artista aprovechó ese momento para dar un consejo sus fans: "Así que la próxima vez que se sientan así en cualquier situación en la que estén, que sientan que se quieren rendir, solo tómense un segundo, respiren, sean honestos, el sufrimiento de cada uno es diferente".

"Literalmente creo que tendré que ir a vomitar y estaré de regreso si me prometen que estarán esperando por mí", finalizó diciendo, para luego irse por unos minutos del escenario.

Lo que se dio a conocer, es que la altura de Bogotá no le sentó muy bien a la artista, sin embargo; Miley Cyrus dijo que uno de sus shows favoritos en su tour ha sido el de la capital.