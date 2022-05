Justo en el momento en que muchos fans de uno de los fenómenos musicales más grandes e impactantes del mundo, guardaban la esperanza de que RBD realizara una gira, uno de los exintegrantes de la banda mexicana sorprende a todos sus seguidores con la inesperada noticia de que se retirará del mundo del espectáculo.

Se trata del multifacético actor de 35 años, Christopher Uckermann quien en la famosa novela producida por el reconocido empresario Pedro Damián, 'Rebelde', interpretaba a Diego Bustamante. Al parecer el actor, quien lleva casi toda su vida sumergido en la industria del entretenimiento quiere dedicarle tiempo de calidad al fortalecimiento de su espiritualidad, por lo tanto ahora se dedicará a trabajar en otros proyectos que si bien implican manifestaciones artísticas, pero no desde una perspectiva comercial.

"Yo formé parte del entretenimiento, para los que me conocen o no, estuve en el entretenimiento toda mi vida y lo que sí les puedo decir es que el 90% de las personas que están en el mundo del entretenimiento o en cualquier sistema, muchos no saben lo que hacen realmente, ¿pero quién sabe lo que hace en este mundo?" fue algunas de las reflexiones que compartió 'Chris' al respecto tras el anuncio de su retiro.

La noticia la dio conocer Uckermann a través de un live que compartió en su cuenta oficial de Instagram , en el que habló de la importancia de encaminar la vida hacia el logro de nuestros sueños, el amor y la búsqueda de nuestro propósito en el planeta tierra.