Mujer que le habría hecho brujería a Nicky Jam se pronuncia

Hace algunos días se viralizó por medio de las redes sociales un video en el que se ve a Aleska Génesis en una videollamada con una mujer, al parecer espiritista, mientras le pedía que le hiciera un supuesto trabajo de amarre a Nicky Jam.

En la filmación se alcanza a escuchar: "Ayúdame, por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo Nicky que se enamoró de mí al principio". Luego, la bruja dijo: "Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz ni tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir, que en silla de levantarse o de levantarse, todos sus cinco sentidos, su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos".

Publicidad

Luego del gran revuelo que se levantó a raíz de este video, la mujer que al parecer hizo el trabajo se pronunció en las redes sociales y aseguró que Aleska sí la contrató para varios trabajos: "Me quiero dirigir a todos los televidentes y que me estoy viendo envuelta en una situación. Les quiero acarar que sí, no voy a negar, Génesis Aleska me contrató para hacerle unas consultas, para montar unos trabajos...".

"Sí me dedico al espiritismo, yo pienso que eso no es nada malo, cada quien tiene sus creencias. Pero si les quiero dejar claro que si fue verdad, que ella me contrató, ella tuvo mi número de teléfono por una amiga de México. Sí, le hice la serie de consultas....", finalizó diciendo la mujer.

De esta manera se confirmaría que Aleska al parecer sí le hizo un trabajo a Nicky Jam quien también se pronunció al respecto con un tono de humor.

En su cuenta de Instagram el cantante escribió: "Yo viendo los mensajes de brujería en el DM Dios es todo".

Publicidad

Te puede interesar:

Trucos para eliminar malos olores de la casa