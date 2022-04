Natalia Barulich deja en evidencia cómo logró hechizar a Maluma

Si hay algo en lo que es experta la modelo y empresaria Natalia Barulich , es en dejar babeando a sus casi 4 millones de seguidores que tiene en Instagram , pues además de ser una mujer muy elegante, la ex novia de Maluma figura como una de las mujeres más sensuales del planeta.

La evidencia está en muchas de sus publicaciones en la red social, donde ha sabido mostrar muy bien sus atributos. En esta ocasión la modelo posó en lo que parece una terraza, usando un llamativo set de lencería de encaje color naranja, que puso a volar la imaginación de muchos.

Y es que cabe señalar que la publicación no contiene solo una foto sino varias en las que Natalia aparece en diferentes y sugestivas poses, que dejan admirar muy bien su tonificado y armonioso cuerpo.

Fue así entonces como muchos de sus seguidores no pudieron resistirse a los encantos de la bella mujer proveniente de Los Ángeles, California, y reaccionaron a la publicación dejando sus comentarios cargados de halagos.

"Ok! Mataste!!!!! No podes ser más diosa", "Eres hermosa nena", "Natalia tienes algún defecto mujer?... eres simplemente hermosa", " Secuéstrame, pégame y mátame… haz lo que tú quieras de mi!!", " Quiero informarte que llamaré a la policía y te acusaré por cometer el crimen de robarme el corazón con tu belleza. Eres una increíble diosa", "En pocas palabras bella y atractiva sos nati", fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la ex de Maluma, quien sostuvo una relación con el cantante colombiano por 2 años.