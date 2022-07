Natalia París pone en su lugar a seguidor que le preguntó cuánto cobraba por una cita

Natalia París es una de las mujeres más hermosas que hay y quien se ha sabido ganar el cariño de sus seguidores por medio de las redes sociales mostrándose al natural y transmitiendo tranquilidad con cada una de sus publicaciones.

Hace poco la Dj realizó en su cuenta personal de Instagram, la dinámica de preguntas y respuestas en la que le dio una gran lección a uno de sus seguidores, quien le escribió si “todavía cobraba por salir con ella”.

Por ese motivo, la modelo explicó muy seria que ella nunca ha tenido la necesidad de hacerlo y gracias a sus estudios y su preparación ha podido cobrar muy bien como artista.

En un momento se le escuchó decir: "Yo nunca he cobrado por salir conmigo, jamás. Gracias a Dios descubrí que alimentando mis talentos, estudiando, preparándome, cuidando mi cuerpo, mejorándome todos los días como persona, puedo cobrar lo que sea como artista y no tengo que hacer eso".

Así mismo, Natalia París decidió darle un consejo a la persona que le dejó el mensaje salido de lugar: "Ese pensamiento que tú tienes es un pensamiento de escasez y mientras no te quites esos pensamientos de que para que una mujer consiga cosas tiene que ir a acostarse con un señor, nunca vas a ser rico ni millonario. Porque tienes un pensamiento de que así se consiguen las cosas".

"Como así se consiguen las cosas según tu sistema de creencias, no sales a estudiar, no te preparas, no te mejoras, no das lo mejor de ti. Tan sencillo como que cambies ese pensamiento tan destructivo para ti y así vas a lograr que cambie a una realidad más agradable para ti", finalizó diciendo la modelo por medio de las historias en su cuenta personal de Instagram, en la que la siguen más de un millón de personas en todo el mundo.