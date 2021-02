"Ni en mi libro de matemáticas hay tantas operaciones", le dijeron a La Segura y ella respondió

La instagramer conocida en redes sociales como La Segura es una mujer muy bella y voluptuosa que siempre se roba las miradas con su cuerpazo. Sin embargo, ella misma ha reconocido sin pena que ha pasado por el quirófano para hacerse sus arreglitos.

No obstante, para muchos usuarios la cuestionan por esa decisión y se atreven a criticarla en redes sociales. Así sucedió con una persona que lanzó este juicio en una dinámica de preguntas y respuestas que La Segura hizo en Instagram.

"Ni mi libro de matemáticas tiene tantas operaciones", le escribió un usuario y ella no se quedó callada, pues decidió responder de forma jocosa como de costumbre y que hace parte de su personalidad.

"¿Yo le pregunté a usted si a mí me importaba su opinión? Es que Jesucristo, señor, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Gorda usted cree que a mí me importa si usted se opera una te...una nalga, una fosa nasal? A mí no me interesa porque yo no voy a ir a su casa a decirle que le pago la lipo. ¿Usted vino y me pagó esta , o esta o la lipo? Entonces a mí no me importa usted que hace con su cu%$ gorda", dijo la joven en el video que también compartió en sus redes sociales.

Finalmente, le hizo una invitación a los seguidores a "ser felices y a no mirar lo que hacen los demás".