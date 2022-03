Nicolás Arrieta confiesa tener miedo por amenazas: “dicen que me enviarán una foto de ella en bola”

El controversial creador de contenido Nicolás Arrieta llamó la atención de sus seguidores tras una publicación hecha en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta públicamente, a su medio millón de seguidores, que las amenazas que le han hecho en los últimos días han escalado, razón por la cual confesó que siente mucho miedo.

"Hay niveles de niveles, de amenazas, (...) están amenazándome de una forma que es muy ruin, miserable y es muy baja. A mi no me parece que esté bien (...), me dijeron que si seguía hablando de ella, me iba a enviar una foto 'en bola', eso es un castigo, la verdad tengo miedo” , dijo Nicolás Arrieta entre risas, de manera sarcástica refiriéndose a la persona que lo amenaza, la cual él identificó en una parte del mensaje como 'señora'.

Aunque si bien el 'Youtuber ' no dijo nombres, todo indica que se trataría de la respuesta a la empresaria Yina Calderón, quien hace algunos días publicó un video en su Instagram, pidiéndole a Nicolás Arrieta que no se metiera con ella, pues él no sabía a quien podía tener ella detrás. Además, así mismo lo insinuaron algunos de sus seguidores.

"Fue Yina y el cartel de las guías remendadas" escribió la usuaria @gissell2103 en respuesta a @jonnyfajardotorres que preguntaba si alguien sabía a quien se refería Arrieta.

Cabe resaltar que en dicho video publicado por la polémica influencer, también aprovechó para hacer un llamado a los padres de Arrieta, por lo tanto es muy posible que el mensaje vaya dirigido a ella.

El clip le resultó tan gracioso a todos sus seguidores, que con el mismo sarcasmo que suele caracterizar a Nicolás, le respondieron que por favor se cuidara y que entendían perfectamente su miedo.

"Encomiendate al milagroso de Buga","Dios santo, el mundo está loco, ten cuidado, no permitas que esa foto la vean tus ojos, debe ser perturbador 😢😂".