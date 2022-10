Nicolás Arrieta invitó a La Liendra a terminar la primaria

Al creador de contenido quindiano Mauricio Gómez, más conocido en la industria digital como 'La Liendra', le salió el tiro por la culata cuando se las dio de guapo y retó al controvertido youtuber Nicolás Arrieta a pelear pese a que inicialmente expresó que el bogotano seguramente no aguantaría.

“Nicolás Arrieta no me aguanta un round, Estoy seguro. Porque no son personas que están acostumbradas a tener problemas, me entienden” dijo el novio de la empresaria y creadora de contenido Dani Duke , mientras realizaba una trasmisión en la plataforma Twitch.

Ante el reto Arrieta no tardó mucho en reaccionar y responderle a 'La Liendra' con el sarcasmo que suele caracterizarlo.

“Tan malo, estoy asustado. Sobre todo esta man está acostumbrado a los problemas". anotó el bogotano que sorprendió a todos los internautas al no responderle a Gomez con la misma moneda, pues en vez de aceptar irse a los golpes, lo invitó a instruirse leyendo un libro.

"Porque no mejor, en vez de hablar de pelar con la gente, vamos a leer, los dos, un capítulo de un libro de corrido. Vamos a escribir, te reto a escribir un párrafo sin errores de ortografía".

Sin embargo la cosa no terminó ahí pues Nicolás lo mandó a terminar la primaria.

“Coge un librito de Nacho lee, coge una Urbanidad de Carreño antes de pensar en pelear con alguien. Tanta plata que presuntamente tienes, edúcate, termina la primaria”.

La respuesta de Arrieta al parecer le pareció muy agresiva a Dani Duke quien salió a defender a su novio, a través de un comentario que le escribió al Youtuber.

“No puedo creer que existan personas que se expresen horrible de otras personas... que se burlen de la vida de los demás... sí, puede que Mauricio no haya tenido las oportunidades de educación que muchos si ... pero es el ser humano más increíble que conozco y eso querido Nicolas no lo da ni el dinero ni el estudio”.

