"Ninguna suegra me ha querido", la confesión de Lina Tejeiro que sorprendió a los fans

Lina Tejeiro es una mujer que poco le importa lo que el mundo tenga que opinar o decir sobre ella. Incluso, responde a quienes la atacan en redes sociales y sin pelos en la lengua.

Recientemente, hizo una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram , pero una de las respuestas dejó muy pensativos a los fanáticos, pues aseguró que ninguna suegra la ha querido.

En la ronda de preguntas una chica le pidió consejo de "qué hacer cuando tu suegra no te quiere", pero ella dejó claro que no era la más indicada para responder a esa interrogante porque no le había ido bien con las madres de sus parejas.

"No soy la más indicada para responderte eso porque de las pocas suegras que he tenido, ninguna me ha querido", dijo la actriz bajando la cabeza como sigo de desánimo.

Publicidad

Con su respuesta, Lina Tejeiro dejó claro que ni la madre de Andy Rivera sentía cariño por ella. Algunos fanáticos la tacharon de tóxica, pero otros aseguran que es auténtica y no muchos quieren a las personas así.