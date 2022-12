No contuvo las lágrimas: El conmovedor video de La Segura al adquirir lujosa camioneta

Entre lágrimas publicó un conmovedor video la influenciadora La Segura, quien le contó a sus seguidores que están a punto de entregarle una lujosa camioneta, la cual nunca pensó poder tener.



"Hoy me llamaron a decirme que me entregarían la camioneta que toda la vida soñé. Jamás me imaginé que iba a poder tenerla en mi vida, ¿me entienden?. Yo todos los días me preguntó que he hecho para recibir tantas bendiciones", expresó La Segura vía Instagram.



A su vez, aprovechó para agradecerle a Dios por la salud de sus familiares.