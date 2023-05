No deseo ser mamá en este momento y no estoy dispuesta a dar ejemplo: Yina Calderón

La creadora de contenidos Yina Calderón estalló contra algunos medios y páginas de chismes que anunciaron que la joven estaba en búsqueda de embarazo y que además Epa Colombia era quien la estaría asesorando y le estaría ayudando en el proceso.

Pues días atrás salió un rumor en el que se aseguraba que la empresaria de fajas y Dj de guaracha estaba en el deseo de ser mamá pero que por problemas físicos no podía quedar en embarazo naturalmente y por lo que tenía que recurrir a ayuda médica para la fecundación.

También algunos periodistas y redes aseguraron que el deseo de ser mamá y la supuesta complicación de salud de Yina Calderón coincidía con situación de Epa Colombia, por lo que la empresaria de keratinas, supuestamente, se había convertido en un apoyo para Yina y la estaría asesorando para poder quedar en embarazo a través de ayuda médica.

Sin embargo, luego de unos días, Yina Calderón rompió su silencio frente a este tema y estalló contra quienes aseguraron que está en proceso de fertilidad y con ayuda de Epa Colombia, pues aseguró que todo es falso y que ni siquiera piensa en ser mamá en el corto tiempo.

"Es falso, mentira y falso de todo lo faso. Yo no deseo ser mamá en este momento, en este momento de mi vida no, porque no estoy dispuesta a dar ejemplo", expresó la empresaria de fajas quien aclaró que es su sentir en este momento, pero no descarta en un futuro contemplar la maternidad.

"En este momento estoy concentrada en guaracha y tengo muchas otras cosas en qué pensar", aclaró la Dj.

Además se refirió a la supuesta inseminación artificial asegurando que no padece ningún problema de salud por lo que no tendría problema en quedar embarazada naturalmente.

"Si quisiera tener un hijo en estos momento yo no necesito de ninguna donación de esperma porque yo tengo a mi pareja. si yo quisiera o me tocara tener un hijo en este momento lo haría con él", insistió Yina Calderón.

Por otro lado, se refirió a la supuesta ayuda que está recibiendo de Epa Colombia a señaló que es falso que tengan algún tipo de cercanía y mucho menos que ella le esté ayudando en su supuesta búsqueda de ser mamá.