¿No había un mejor lugar? Yina Calderón se tomó una selfi sentada en el trono

Yina Calderón fue la comidilla en redes sociales luego de publicar una fotografía sentada en el sanitario con los pantalones abajo.

La influenciadora causó revuelo al publicar la storie que rápidamente fue replicada por otras cuentas en Instagram que no tardaron en ‘boletearla’ por estar sentada en el trono.

La particular instantánea está en boca de todos sus detractores, sin embargo, las personas que la defienden le enviaron piropos graciosos y hasta pelearon con sus críticos.

No cabe duda que Yina no les tiene miedo a las críticas, pues tomarse una fotografía en el baño haciendo sus necesidades no es tan común.

Aparentemente Yina quiso parecerse a Paulina Vega por el acto similar que realizó hace algunas semanas.

Muchos aseguran que es por querer llamar la atención ya hasta la trataron de “Cochina”. Cabe mencionar que a Yina la han criticado por sus cirugías y demás.