No me gustan los perdedores: Lina Tejeiro habló de la supuesta relación con jugador de Santa Fe

Luego de rumorearse que Lina Tejeiro tenía su cuento con un jugador del Independiente Santa Fe, la actriz habló al respecto en Twitter y hasta trató mal al equipo capitalino.

Lina, quién volvió a ser relacionada con un futbolista luego de tener una corta relación con el empresario deportivo Norman Capuozzo , decidió responder a quienes aseguran que está con un deportista santafereño.

Una vez más, la actriz decidió interactuar con algunos internautas de Twitter, y en esta ocasión tuvo una curiosa e interesante conversación con un usuario llamado ‘@Indiohijuemadre’.

En esta charla, el usuario le sacó en cara la supuesta relación con el jugador y ella no dudó en responderle.

Lina Tejeiro posteó en su cuenta de Twitter: "Vas a querer hacer las mismas bromas con otra persona y ahí te darás cuenta que se coincide solo una vez en esta vida".

Posterior a esta frase, el cibernauta ‘@Indiohijuemadre’, dijo: "Dile al jugador de santafe que te ayude, ya sabes de quién hablo".

Tras el comentario, Lina manifestó: "¿Estas bien? No sé de quién hablas y no soy hincha del Santa Fe".

El presunto seguidor de la joven mujer le respondió: "Jajajaja tranquila, ya sabemos algunos del equipo santafe la vaina".

Luego de esto, Lina les partió el corazón a los hinchas santafereños al decir: "No amor, no me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto de la champions no me bajo".

No obstante, tras un intercambio de palabras, Lina bloqueó al usuario, quien luego de un rato eliminó los comentarios.

Lina Tejeiro / Foto: Twitter

Estas bien ? No se de quien hablas y no soy hincha del Santa Fe. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) December 18, 2020