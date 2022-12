“No me gustan tan FLAQUITAS”, le responde Pipe Bueno a ‘La Liendra’ por coqueteo

El cantante de música popular Pipe bueno realizó una publicación en su cuenta de Instagram acompañada de una pregunta, entre los cientos de respuestas destacó la del youtuber ‘La Liendra’.

También te puede interesar: ¡Tiró el COLCHÓN por el balcón! Así fue el trasteo de La Liendra a su nueva casa

Publicidad

La pregunta que hizo el artista fue “Si nos encontráramos esta noche… ¿a qué me invitarías?”, algunos contestaron “a tomar un vinito y tener una linda conversación”, “a besarnos”, “a tomar unas copas de guaro y bailar”.

Sin embargo, la respuesta ganadora sin duda fue la de ‘La Liendra’, que le dijo “A que me hicieras tuyo”, a lo cual el cantante respondió “jajajajajajajajaja no me gustan tan flaquitas jajajajajjaa”. El comentario acumula 1.326 likes y más 90 respuestas, en su mayoría de fanáticas que asegurar tener esperanza a raíz de la respuesta de Pipe.

Publicidad