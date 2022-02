"No quiero que te asustes": Epa Colombia expone sin filtro detalles de su cirugía de rostro

Daneidy Barrera Rojas, más conocida en la farándula colombiana como Epa Colombia , ha estado en boca de muchas personas debido a la ruptura de su relación de muchos años con la futbolista Diana Celis y por todos los problemas que han tenido después de esto.

La empresaria de keratinas dijo en las redes sociales que quiere comenzar de cero y pensar en ella, es por ese motivo que comentó que se iba a someter a una cirugía estética para mejorar un poco su rostro.

En el video Epa Colombia contó que se iba a hacer un borde mandibular, rinomodelación, bótox, hilos tensores y mentoplastia.

Algunos días mas tarde, la influenciadora optó por mostrar todo lo que fue su procedimiento en el que se ve en algunas partes del video que tiene una especie de hilos en su quijada, y además le ponen varias inyecciones en su mentón.

La filmación de la cirugía de rostro, Epa Colombia la compartió en su cuenta de Instagram de su empresa de keratinas. Allí en alguna parte aparece con parte de su rostro tapado y después explica el motivo.

"Me está doliendo muchísimo la cara de aquí para abajo. Es que no te muestro porque no se ve bien, no quiero que te asustes...", dijo la influencer mientras se ve que va montada en un carro.

Solo nos queda esperar algunos días más para poder ver el resultado final de cómo le quedó el rostro a Daneidy Barrera Rojas, después de las múltiples intervenciones que se realizó.