¡No son tantas! Elianis Garrido reveló cuántas cirugías se ha hecho

Elianis Garrido confesó cuantas cirugías se ha realizado a lo largo de su vida y dejó a más de uno sorprendido.

Publicidad

La mujer no había dado detalles sobre sus tratamientos estéticos, pero recientemente una seguidora le cuestionó sobre ello y no dudó en responder.

Mediante una trasmisión en su cuenta de Instagram, la barranquillera de 32 años despejó algunas dudas sobre su vida personal.

Publicidad

Elianis respondió y afirmó que solo se ha operado los senos, la nariz y un dedo.

Publicidad

“Algunas personas creen que yo tengo todas las cirugías de la vida. Primero no tengo la plata y segundo le tengo pavor a las agujas”, indicó la actriz.

Además, dijo que se había operado tres veces los senos y en dos ocasiones la nariz.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar: ¡Buena madrastra! Shannon de Lima hizo el primer TikTok con Salomé

La primera cirugía que se realizó en la nariz fue en el 2012, pues en aquel entonces recibió un balonazo que le dañó el aspecto de la misma.

Publicidad

“La primera vez que me hicieron la nariz el hombre fue un poco carnicero y me rajó ahí en lugar de hacerme algo disimulado, ya hoy en día hay como otras técnicas, pero la nariz me quedó peor, me quedó súper delgadita”, relató Elianis.

Publicidad

Luego volvió a operarse por un queloide que le salió en la punta de la nariz y el doctor le hizo un injerto con una parte de su oreja.

Con sus senos fue distinto. Primero se operó porque quería pechos más grandes. Luego se dio cuenta que fue un error y los redujo, posteriormente le hallaron una masa en uno de ellos y tuvieron que hacerle una biopsia.