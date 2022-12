“No toda la bonita es pu**”: Elizabeth Loaiza a todos los que la tachan de MANTENIDA

Elizabeth Loaiza se fue de vacaciones para Marruecos y aprovechó su viaje para publicar algunas imágenes en sus redes sociales.

En los post le hicieron todo tipo de comentarios, en especial negativos, pues la tacharon hasta de mantenida.

Cansada de este tipo de mensajes, la modelo hizo una publicación en la que les respondió a todos los que la criticaron.

En la leyenda invitó a los hombres a no hablar mal de las mujeres y además dejó claro que es una mujer independiente y que en su casa le inculcaron a trabajar por lo que desea.

“Pregunta al aire: ¿Acaso las mujeres no trabajamos y no podemos gastar en viajes? Eso solo lo hacen los hombres, ¿o qué? Pregunto porque he recibido comentarios de algunas personas que yo no sé con qué mujeres estén acostumbrados a tratar o qué tipo de mujeres son las de su familia. No sé si es que están acostumbrados a ver puras putas y/o mantenidas. Qué pesar que traten a las mujeres como un objeto…”, fueron algunas de las palabras de Elizabeth.

Mira el post completo aquí:

