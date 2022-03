"Nos vamos de parida": Maia anuncia que se acerca la llegada de su hija Magdalena

Luego de varios intentos de quedar en embarazo, a la cantante costeña Maia se le cumplió el sueño de convertirse en mamá. La noticia la compartió la interprete hace algunos meses a través de un reconocido programa de chismes nacional.

Sí, efectivamente. Esto es una felicidad muy grande. No sé cómo explicártelo; es algo increíble, es un milagro. Después de dos años larguitos de estar intentando y de pasar por momentos muy duros, de no tener esa dicha, mi Dios nos dio la posibilidad de tener en mi vientre un bebé" expresó la cantante de 'ingenuidad', 'niña bonita', 'se me acabó el amor', entre otros éxitos.

Desde entonces, todos sus seguidores han sido testigos de la evolución de su proceso de gestación, pues la barranquillera ha compartido a través de sus redes sociales no sólo fotos de su barriguita sino también videos que dan cuenta de cada avance de su tan anhelado embarazo.

Así que para contarle a todos que el nacimiento de su hija, que por cierto se llamará Magdalena, está cada vez más cerca, la artista sorprendió a los internautas publicando un video en el que aparece bailando con su barriguita que cada vez más está a punto de estallar. Dicha publicación iba acompañada de la frase "Nos vamos de Parida",

El baile de la cantante generó mucha emoción en todos sus seguidores que no dejaron pasar la oportunidad para dejarle comentarios llenos de amor a Maia y a Magdalena, que si Dios quiere y todo sale bien pronto llegará al mundo.